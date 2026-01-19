Mattia Bellucci è stato subito eliminato dall'Australian Open. Il tennista italiano ha perso al primo turno contro il norvegese Casper Ruud, che si è imposto in tre set sul cemento di Melbourne.

L'esito del match

Sul campo della Margaret Court Arena, Ruud ha sconfitto Bellucci con un risultato di 6-1, 6-2, 6-4, in un'ora e quarantadue minuti. Il norvegese, numero tredici del seeding, ha dimostrato una chiara superiorità, concedendo poco all'avversario. Al secondo turno incontrerà lo spagnolo Jaume Munar.

Dominio di Ruud

Il match è stato caratterizzato dal dominio di Ruud, che ha diretto il gioco con un ritmo costante e grande precisione.

Bellucci, numero settantasei del ranking ATP, non è riuscito a contrastare efficacemente la solidità del suo avversario.

L'esperienza di Ruud

Casper Ruud, già finalista in tre competizioni del Grande Slam, ha conquistato la sua cinquantesima vittoria in un torneo dello Slam, dimostrando la sua esperienza e il suo valore nei momenti cruciali. Il match si è svolto durante la sessione serale alla Margaret Court Arena, dove Ruud ha preso il controllo del gioco fin dall'inizio, guidando rapidamente nel primo set e mantenendo il controllo fino alla fine.

Per Bellucci, nato nel 2002 e già presente nei tabelloni principali di Slam, l'eliminazione rappresenta un'opportunità persa. Tuttavia, l'esperienza maturata in un contesto così prestigioso potrebbe essere preziosa per il suo futuro.