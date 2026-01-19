La diciassettesima giornata di Superlega ha visto brillare due protagonisti azzurri: Alessandro Michieletto e Simone Giannelli hanno confermato il loro valore con prestazioni di rilievo, contribuendo in modo determinante alle rispettive squadre.

Le prove di Michieletto e Giannelli

Alessandro Michieletto si è distinto soprattutto in ricezione, chiudendo con un 38 %. Sul fronte offensivo ha messo a segno dodici punti, con il 64 % di positività in attacco, due muri e un ace. Simone Giannelli, invece, ha confermato la sua costanza: sette punti totali, una regia di qualità e tre ace al servizio.

Altri italiani in evidenza

Non sono mancati altri contributi significativi: Lorenzo Cortesia ha inciso soprattutto al servizio con quattro ace e ha realizzato quattro punti con l’80 % di positività in attacco, contribuendo al successo di Verona. Alessandro Bovolenta ha segnato quattordici punti con il 63 % in attacco, aggiungendo un muro e un ace. Davide Gardini è stato decisivo nella vittoria salvezza di Padova contro Cisterna, con diciotto punti, il 44 % in ricezione, il 48 % in attacco, quattro muri e un ace.

I numeri di Michieletto e Giannelli

Simone Giannelli aveva già mostrato continuità, realizzando nove punti. Inoltre, Alessandro Michieletto figura tra i migliori realizzatori stagionali, con 219 punti in 49 set, al sesto posto nella classifica dei top scorer della regular season.