Perugia, Trento e Civitanova si preparano per tre partite cruciali nella terza giornata della Champions League maschile, con l’obiettivo di conquistare il primo posto nei rispettivi gironi. Le sfide, in programma, rappresentano snodi determinanti per il cammino europeo delle tre formazioni italiane.

Trento sfida lo Ziraat Bankkart ad Ankara

La Trentino Itas sarà impegnata ad Ankara contro lo Ziraat Bankkart, in una sfida molto importante. I gialloblù arrivano al confronto forti di due successi nelle prime due giornate, con un 3‑0 su ACH Ljubljana e un 3‑1 sul campo del Tours, dimostrando continuità e solidità.

Lo Ziraat guida il campionato turco e ha iniziato la Champions con due vittorie nette: 3‑1 su Tours e 3‑0 su Ljubljana. Il confronto si preannuncia ad alta intensità, dove equilibrio, qualità e gestione della pressione saranno elementi decisivi.

Perugia ospita i Berlin Recycling Volleys

Al Pala Barton, la Sir Sicoma Monini Perugia riceve i Berlin Recycling Volleys in un match che può indirizzare il primo posto del girone C. Entrambe le squadre sono imbattute dopo due giornate: Perugia ha vinto 3‑1 contro VK Lvi Praha e 3‑2 a Las Palmas, mentre Berlino ha ottenuto un 3‑0 su Guaguas e un 3‑2 a Praha. La partita si annuncia una battaglia all'insegna della continuità, del servizio e della gestione dei momenti chiave.

Civitanova in trasferta a Varsavia

Infine, la Cucine Lube Civitanova sarà di scena alla Torwar Hall di Varsavia contro il Projekt Warszawa. Anche in questo caso, il match può indirizzare la corsa al primo posto nel girone E. Dopo due vittorie per 3‑0 contro Montpellier e Leuven, la Lube si presenta con sei punti in classifica, ma dovrà affrontare un avversario che in casa può fare la differenza grazie al ritmo elevato, al servizio aggressivo e al sostegno del pubblico.

Le tre squadre italiane hanno iniziato la Champions League con il piede giusto. Trento ha ottenuto due successi, tra cui una vittoria in quattro set sul campo del Tours, grazie a una prova corale con Michieletto (18 punti), Bartha (14) e Faure (24) in evidenza.

Civitanova ha vinto in tre set in Belgio contro il Volley Haasrode Leuven, con Eric Loeppky MVP e autore di 14 punti. Perugia ha superato il VK LVI Praha per 3‑1 e ha vinto al tie‑break contro Guaguas Las Palmas, confermando la propria solidità europea.