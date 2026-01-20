Jannik Sinner ha espresso grande ammirazione per il ritorno in gara di Federica Brignone, evidenziando le difficoltà del suo percorso riabilitativo e la notevole forza necessaria per affrontarlo. Il numero 2 del mondo ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il suo esordio agli Australian Open 2026, commentando il rientro della campionessa di sci alpino.

Le parole di Sinner su Brignone

“Non possiamo fare paragoni con quello che mi è successo in passato. Personalmente, non ho mai subito un infortunio così grave. Sci e tennis sono due sport molto diversi: nello sci, un infortunio durante la stagione può compromettere l'intera stagione, mentre nel tennis, se accade qualcosa, si può rientrare in campo in due o tre mesi, a seconda della gravità dell'infortunio.

Nel tennis c'è meno rischio, nello sci serve coraggio per tornare al cancelletto e buttarsi. Quello che sta facendo Federica Brignone, al di là dei risultati, è incredibile e quasi nessuno ne sarebbe capace. Le auguro il meglio alle Olimpiadi, perché so quanto si è impegnata in palestra per prepararsi al meglio. Ci sono fenomeni come Brignone e Goggia che, anche se hanno avuto problemi prima delle gare, dimostrano di avere qualcosa in più”.

Il contesto delle dichiarazioni

Il commento di Sinner giunge in un momento cruciale per Federica Brignone, impegnata in un difficile percorso di recupero a seguito di un serio infortunio, che ha richiesto un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione.

Il tennista ha voluto sottolineare le differenze tra i due sport, mettendo in risalto il coraggio necessario per tornare a competere nello sci, dove un singolo errore può compromettere l'intera stagione.

Con queste parole, Sinner non solo riconosce la determinazione di Brignone, ma le offre anche un sincero incoraggiamento in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il percorso riabilitativo di Brignone

Federica Brignone ha intrapreso il percorso di riabilitazione presso il centro J-Medical di Torino, dopo un infortunio che ha interessato tibia, perone e legamento crociato anteriore. L’obiettivo primario è quello di tornare in piena forma per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, anche se i tempi di recupero restano incerti e richiedono un approccio cauto e graduale.