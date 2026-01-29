Flavio Cobolli torna in campo dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open. Il tennista romano, uscito sconfitto dal britannico Arthur Fery, ha ottenuto una wild card per partecipare al torneo ATP 250 di Montpellier, in programma dal 2 all’8 febbraio.

Il contesto dell’eliminazione a Melbourne

Agli Australian Open, Cobolli è stato battuto al primo turno da Arthur Fery con il punteggio di 7‑6(1), 6‑4, 6‑1. Nonostante la sconfitta, il ranking ATP del ventitreenne rimane stabile al ventesimo posto. Il match è stato condizionato da un problema fisico: Cobolli ha accusato forti dolori allo stomaco sin dai primi game, tanto da dover resistere senza poter usufruire del bagno, secondo quanto previsto dal regolamento.

“Ieri stavo bene… poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; la mia speranza era di migliorare game dopo game, ma non è accaduto e ora sto anche peggio”, ha spiegato il tennista.

Il ritorno in campo a Montpellier

Per riprendere fiducia e risultati, Cobolli ha accettato una wild card per l’ATP 250 di Montpellier, che si svolgerà dal 2 all’8 febbraio. Nel tabellone francese sarà il giocatore con il ranking più alto, seguito da Tomas Machac (numero ventotto), Tallon Griekspoor (ventinove), e dai francesi Ugo Humbert (trentotto) e Arthur Fils (quarantadue). Anche Luca Nardi è annunciato tra i partecipanti.

La wild card come occasione di rilancio

La scelta di Montpellier rappresenta per Cobolli un’opportunità immediata di riscatto dopo un avvio di stagione complicato.

Il torneo francese su cemento offre un contesto favorevole per ritrovare ritmo e fiducia, elementi fondamentali per risalire in classifica e prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti del circuito.