La quarta giornata dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona segna il ritorno in pista della Ferrari. La SF‑26 è scesa nuovamente sul circuito del Montmelò dopo un giorno di riposo. L’appuntamento è iniziato alle ore 9.00 con la sessione mattutina, proseguita fino alle 13.00. Dopo una pausa, la ripresa è avvenuta nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00.

Il ritorno della Ferrari e il debutto dell’Aston Martin

La Scuderia di Maranello riprende i test con Charles Leclerc e Lewis Hamilton al volante della nuova monoposto. Contemporaneamente, è atteso il debutto assoluto dell’Aston Martin in questa fase di prove, con la scuderia pronta a scendere in pista per la prima volta.

Contesto e programma della giornata

La giornata di test si inserisce nel contesto dello shakedown collettivo, che si tiene a porte chiuse dal 26 al 30 gennaio. Ciascun team dispone di tre giorni di lavoro sul tracciato catalano. La sessione odierna si è svolta dalle 9.00 alle 18.00, intervallata da una pausa tra le 13.00 e le 14.00. È prevista la possibilità di interrompere anticipatamente la sessione pomeridiana in caso di scarsa visibilità.

Mercedes protagonista nei giorni precedenti

Nei giorni precedenti, la Mercedes ha mostrato un ottimo stato di forma. Kimi Antonelli e George Russell sono stati i protagonisti di giornate particolarmente positive. Antonelli ha siglato il miglior tempo del day‑3, confermando l’affidabilità della W17 e accumulando un elevato chilometraggio, prezioso per il team.

Il calendario dei test prevede, dopo Barcellona, lo spostamento in Bahrain per le sessioni ufficiali di preparazione al Mondiale. Queste si terranno dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio, precedendo l’inizio della stagione ufficiale in Australia, fissato per il weekend del 6‑8 marzo.