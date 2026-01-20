Sara Allemand, venticinquenne sciatrice di Bardonecchia, ha ottenuto un altro importante risultato nel circuito di Coppa Europa, trionfando nel Super‑G di St. Anton, in Austria, e replicando così il successo del giorno precedente.

Doppietta vincente

Con questa doppia affermazione, la piemontese sale in testa sia alla classifica di specialità sia a quella generale, con un totale di 390 punti, superando la compagna di squadra Alice Pazzaglia, ferma a 380. Si tratta del suo terzo successo stagionale nel circuito continentale, dopo la vittoria nella discesa di Pass Thurn.

Gli altri piazzamenti

Alle spalle di Allemand si è piazzata la norvegese Marte Monsen, con un distacco di 24 centesimi. L’austriaca Vanessa Nussbaumer ha conquistato il terzo gradino del podio, a 61 centesimi dalla vetta. Seguono, in ordine, la svizzera Sina Fausch (+0,66), la norvegese Inni Holm Wembstad (+0,67) e l’austriaca Anna Schilcher (+0,69). Completano la top ten l’andorrana Cande Moreno (+0,88), Pia Hauzenberger (+0,89), Lena Wechner (+1,02) e Alina Willi (+1,06).

Per quanto riguarda le altre italiane in gara, Monica Zanoner si è classificata dodicesima (+1,19), mentre Sofia Amigoni (sedicesima, +1,31), Ludovica Righi (diciottesima, +1,37) e Giulia Albano (ventiquattresima, +1,77) sono riuscite ad andare a punti.