La Cremonese ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante bosniaco Milan Djuric, prelevato a titolo definitivo dal Parma. Il giocatore torna così a vestire la maglia grigiorossa, dove aveva già militato nella stagione 2012-2013.

Il ritorno e le prime parole

“Sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo”, ha dichiarato Djuric. In quasi vent’anni di carriera, il bosniaco ha collezionato oltre 550 presenze tra i professionisti, contribuendo alle salvezze di Salernitana, Verona, Monza e Parma.

Dettagli dell’operazione

L’operazione è stata perfezionata a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro. Il contratto sottoscritto legherà Djuric alla Cremonese fino al 30 giugno 2027. Il giocatore, classe 1990, ritrova così Davide Nicola, suo allenatore già ai tempi della Salernitana.

Il ritorno di Djuric rappresenta un rinforzo d’esperienza per la Cremonese. La società punta a consolidare la propria posizione in Serie A grazie alla fisicità e alla conoscenza del campionato del centravanti bosniaco.