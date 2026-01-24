Luciano Darderi ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open, imponendosi in quattro set sul russo Karen Khachanov. Il successo gli vale un derby tutto italiano contro Jannik Sinner.

Il match decisivo

Il tennista azzurro, numero venticinque del mondo, ha battuto Khachanov, numero diciotto, con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 6‑3, 6‑4. Grazie a questa vittoria, Darderi si qualifica per gli ottavi di finale e si prepara a sfidare Jannik Sinner, che ha eliminato lo statunitense Eliot Spizzirri.

Contesto e significato

Il derby tra Darderi e Sinner rappresenta un momento significativo per il tennis italiano in questa edizione dell’Australian Open.

La qualificazione di Darderi agli ottavi conferma la crescita del giovane azzurro e arricchisce il quadro di un torneo in cui l’Italia è protagonista.

Il percorso di Sinner e il contesto del torneo

Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi dopo una partita intensa contro Eliot Spizzirri, conclusasi con il punteggio di 4‑6, 6‑3, 6‑4, 6‑4. Il match è stato caratterizzato da condizioni estreme di caldo e da crampi che hanno messo in difficoltà l’altoatesino, ma la sua esperienza e determinazione gli hanno permesso di ribaltare la situazione.

Nel frattempo, Lorenzo Musetti ha anch’egli raggiunto gli ottavi, battendo Tomas Machac in cinque set. La presenza di tre italiani nella seconda settimana del torneo sottolinea un momento di forza e profondità per il movimento tennistico nazionale.