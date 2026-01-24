A Goms, in Svizzera, prosegue la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. Nelle qualificazioni della sprint individuale in tecnica classica, cinque italiani su sei al via accedono ai quarti di finale, con l’assenza di Federico Pellegrino.

Qualificazioni femminili

Sui 1,5 km del tracciato elvetico, la svedese Linn Svahn si impone con il tempo di 3’46”07. Precede la svizzera Nadine Faehndrich, seconda a 1”84, e la finlandese Jasmi Joensuu, terza a 4”35. Tra le azzurre, tutte le iscritte superano il turno: Federica Cassol è ottava a 9”60, Nicole Monsorno tredicesima a 12”41, e Iris De Martin Pinter ventunesima a 13”88.

Qualificazioni maschili

Il miglior tempo è del norvegese Johannes Høsflot Klæbo in 3’18”20, seguito dall’altro norvegese Erik Valnes a 0”90 e dallo svedese Edvin Anger a 2”47. Tra gli italiani, Simone Mocellini ottiene un ottimo quinto tempo a 3”33, mentre Giacomo Gabrielli si qualifica con il ventottesimo tempo a 8”63. Non riesce a passare Michael Hellweger, trentottesimo a 10”22.

Contesto dell'evento

La competizione si inserisce nel contesto della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, settima tappa stagionale. L’evento di Goms, con il format della sprint in tecnica classica – identico a quello previsto per le Olimpiadi – conferma la competitività degli azzurri. Particolarmente positive le prestazioni femminili, con tutte le partecipanti che hanno superato il turno, e di Mocellini tra gli uomini.

In precedenza, nella tappa di Oberhof, otto azzurri avevano superato le qualificazioni della sprint in tecnica libera: cinque uomini e tre donne avevano raggiunto i quarti di finale, confermando un buon momento per la squadra italiana in questa disciplina.