I Indiana Pacers hanno ottenuto una vittoria di prestigio al Paycom Center, superando gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 117-114. Nonostante una prestazione eccezionale di Shai Gilgeous‑Alexander, autore di 47 punti, i Thunder non sono riusciti a prevalere.

Il cuore di Indiana e le assenze pesanti di OKC

A guidare i Pacers è stato Andrew Nembhard, che ha messo a segno 27 punti e distribuito 11 assist. Ottima anche la prova di Jarace Walker, autore del suo miglior risultato in carriera con 26 punti, e di Pascal Siakam, che ha contribuito con 21 punti.

La squadra dell'Indiana ha dimostrato grande determinazione, compensando le pesanti assenze nei Thunder, tra cui quelle di Jalen Williams, Isaiah Hartenstein e Alex Caruso.

Il finale al cardiopalma

La partita è stata decisa negli ultimi istanti. A 2 minuti e 35 secondi dalla fine, Oklahoma City era sotto di dieci punti. Gilgeous‑Alexander ha tentato una rimonta, siglando due tiri liberi che hanno portato il punteggio sul 115-114 a soli 7,8 secondi dalla sirena. Tuttavia, Walker ha mantenuto la lucidità, realizzando quattro tiri liberi decisivi negli ultimi dieci secondi. Il tentativo di Isaiah Joe di segnare un tiro da tre con tre secondi sul cronometro è risultato vano, sancendo la vittoria di Indiana.

Contesto e significato della vittoria

Questa partita rappresentava la seconda e ultima sfida stagionale tra le due squadre, un richiamo alla finale NBA della passata stagione. I Pacers, che vantano un bilancio di undici vittorie e trentacinque sconfitte, ottengono così una parziale rivincita. I Thunder, nonostante mantengano il miglior record della lega con trentasette vittorie e nove sconfitte, mostrano segnali di possibile rallentamento dopo un inizio di stagione quasi perfetto, caratterizzato da ventiquattro vittorie e una sola sconfitta.

Dati chiave della partita

I numeri confermano l'andamento della gara: Nembhard ha chiuso con ventisette punti e undici assist, Walker con ventisei punti, Siakam con ventuno, e Gilgeous‑Alexander con quarantasette punti.

Le assenze di giocatori chiave per i Thunder si sono rivelate fattori determinanti nel risultato finale. La vittoria dei Pacers assume un significato particolare in una stagione finora complessa per la franchigia dell'Indiana, mentre i Thunder confermano la loro leadership in NBA, pur mostrando qualche crepa.