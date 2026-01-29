Novak Djokovic ha risposto con fermezza e rispetto alle osservazioni di Mats Wilander, intervenuto come commentatore durante gli Australian Open. Il 38enne serbo, reduce da un quarto di finale fortunato contro Lorenzo Musetti, ha voluto chiarire il suo pensiero in conferenza stampa.

Il percorso verso la semifinale

Djokovic si è qualificato per la semifinale di uno Slam per la cinquantaquattresima volta, dopo il ritiro di Musetti nel terzo set a causa di un problema alla coscia destra. Il serbo ha definito quel momento “un regalo piovuto dal cielo”, sottolineando la sua volontà di sfruttare l’opportunità per affrontare Jannik Sinner, contro cui ha perso gli ultimi cinque confronti.

La replica a Wilander

Wilander, ex campione e oggi commentatore su Eurosport, aveva espresso sorpresa per le continue dichiarazioni di Djokovic che indicano Carlos Alcaraz e Sinner come favoriti assoluti, ben oltre il suo status. “Probabilmente vuole allentare la pressione e far dimenticare alla gente che è ancora un contendente per tutto. Vede tutto nero su bianco; non credo sia una strategia, ma piuttosto la sua filosofia di vita”, aveva affermato lo svedese.

Interpellato dai media serbi dopo il match contro Musetti, Djokovic ha risposto: “Nutro molto rispetto per Mats, ma non credo di aver bisogno dei suoi consigli”.

Il ruolo di Wilander

Mats Wilander, sette volte vincitore di tornei del Grande Slam e oggi commentatore per Eurosport, è noto per le sue analisi schiette e spesso critiche.

In passato ha commentato il comportamento di Djokovic nei tornei minori, suggerendo che il serbo preferisca concentrarsi solo sui grandi appuntamenti, come gli Slam, e che le sue dichiarazioni possano essere parte di una filosofia personale per gestire la pressione.