Durante la puntata odierna di TennisMania, condotta da Dario Puppo su OA Sport, è stato tracciato un bilancio del torneo maschile agli Australian Open 2026, con particolare attenzione ai protagonisti italiani. Puppo ha sottolineato il momento positivo di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi approdati ai quarti di finale, e ha commentato con franchezza il crescente impatto dell’altoatesino nel circuito.

Il momento degli azzurri a Melbourne

Il giornalista ha aperto con un elogio alla prestazione di Musetti, autore di una vittoria netta su Taylor Fritz, che gli è valsa l’accesso ai quarti contro Novak Djokovic.

“Il toscano sta mettendo in mostra una crescita importante”, ha osservato Puppo, evidenziando come Musetti stia sfruttando il vantaggio di avere meno punti da difendere rispetto ad altri giocatori.

Riguardo a Sinner, reduce da una vittoria convincente nel derby contro Luciano Darderi, Puppo ha analizzato il prossimo impegno contro Ben Shelton: “Sinner serve troppo bene e tiene gli avversari troppo lontani. Un set potrà anche perderlo, ma le chance di togliere il servizio all’americano ci saranno”.

“Sinner inizia a dare fastidio a tanti”

Puppo ha poi affrontato il tema della percezione internazionale nei confronti di Sinner: “Gli americani o il fratello di Murray, per citarne uno, sono esagerati nell’analizzarlo… quando hanno detto che ha fortuna, favoritismi o ha fatto richieste per giocare alla sera… non è vero niente!

Lui non fa quelle cose. Non chiede cose particolari ma loro insinuano. La forza di Jannik è proprio di non cambiare, di non chiedere.”

In merito a un commento riportato da un giornalista francese secondo cui Djokovic, guardando la partita in tv, avrebbe sperato nel ritiro di Sinner contro Spizzirri, Puppo ha affermato: “Penso sia plausibile, Nole è famelico e vuole sempre vincere.”

Il contesto del torneo

Il torneo si svolge in condizioni climatiche estreme, con temperature che hanno raggiunto punte di 45 °C. Puppo ha evidenziato come il calendario di gioco abbia favorito gli italiani, con Sinner impegnato in sessione diurna e Djokovic in serale, potenzialmente più fresca.

La corsa di Djokovic

Novak Djokovic ha superato il turno in modo agevole ma ha ammesso di essere stato “stressed” dopo il match, quasi perdendo la calma a causa di un colpo finito vicino a una raccattapalle, in un contesto di caldo estremo che ha sospeso temporaneamente il gioco sui campi all’aperto.

Djokovic continua a inseguire il suo venticinquesimo titolo del Grande Slam, mantenendo una condizione fisica competitiva nonostante l’età, e punta a sfruttare la sua esperienza e preparazione mentale per restare in corsa nel torneo.