Il catcher dei Chicago White Sox, Kyle Teel, è stato ufficialmente confermato nella Nazionale italiana per il World Baseball Classic 2026. La notizia è emersa da un’intervista radiofonica rilasciata il 23 gennaio, nella quale Teel ha espresso entusiasmo per l’opportunità di vestire la maglia azzurra.

Nato nel 2002, Teel è eleggibile per rappresentare l’Italia grazie alle origini materne. Nella stessa intervista ha dichiarato: “l’obiettivo della squadra è competere ad alti livelli e puntare a vincere partite importanti”, sottolineando quanto sia speciale rappresentare la propria cultura e il proprio paese in un evento di tale portata.

Un rinforzo di valore per l’Italia

La partecipazione di Teel arricchisce il roster azzurro, che punta a migliorare il risultato ottenuto nel 2023, quando la Nazionale raggiunse i quarti di finale. Il gruppo, guidato dall’ex MLB Francisco Cervelli e con Jorge Posada nello staff tecnico, affronterà un girone molto competitivo a Houston contro Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna e Brasile, con l’obiettivo di qualificarsi per i quarti di finale.

Carriera in rapida ascesa

Teel ha costruito una carriera in forte crescita: dopo aver brillato nelle leghe scolastiche e universitarie, è stato scelto nel primo round del Draft MLB 2023 dai Boston Red Sox. Nel 2024 è passato ai Chicago White Sox come parte di uno scambio di prospetti e ha debuttato in Major League nel giugno 2025, con una stagione da rookie di buon livello.

Conferma e contesto internazionale

La conferma della partecipazione di Teel è stata riportata anche da fonti internazionali. In un’intervista del 23 gennaio, il catcher ha ribadito: “We’re going there to compete and win. It’s going to be a great opportunity to play other great countries, and anytime you could represent your culture, your country, I think it’s pretty cool.”

La sua eleggibilità deriva dalle origini italiane della madre, secondo le regole del WBC che consentono di rappresentare una nazione anche per discendenza. La sua presenza nel roster azzurro rappresenta un elemento di esperienza MLB che può fare la differenza nel torneo.