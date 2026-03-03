Luciano Darderi ha manifestato con chiarezza la sua intenzione di rappresentare l’Italia in Coppa Davis. Il tennista ha più volte ribadito il suo forte desiderio di essere incluso nella squadra nazionale italiana, sottolineando il suo profondo attaccamento ai colori azzurri.

Le dichiarazioni di Darderi

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Darderi ha affermato: “Io sto rappresentando l’Italia e vorrei giocare la Davis per la squadra italiana, però finora non sono stato convocato. Se mi chiama l’Italia sono disponibile, ma non posso prevedere il futuro: il livello in Italia è molto alto”.

Il giovane atleta ha inoltre espresso la sua speranza di ricevere una convocazione per la fase finale del torneo che si terrà a Bologna, auspicando una chiamata da parte del capitano Filippo Volandri.

Obiettivi e ambizioni

Darderi, che ha recentemente ottenuto risultati di rilievo nel circuito ATP, guarda con notevole ambizione al futuro e alla concreta possibilità di contribuire ai successi della nazionale italiana. La sua costante crescita nel panorama tennistico internazionale lo posiziona tra i potenziali protagonisti delle prossime competizioni a squadre.

Il tennista prosegue nel suo percorso di miglioramento per elevare il proprio livello di gioco e farsi trovare pronto in caso di convocazione, mantenendo sempre immutata la sua elevata motivazione e l’orgoglio di poter un giorno rappresentare l’Italia nel prestigioso torneo di Coppa Davis.