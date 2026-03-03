A pochi giorni dall’inizio dell’ATP Indian Wells, Jack Draper ha delineato con chiarezza le sue ambizioni future: “Le mie aspirazioni sono tornare tra i primi 5 al mondo prima della fine del 2027 e competere per i tornei del Grande Slam”, ha dichiarato il tennista britannico. Consapevole delle sfide affrontate durante la riabilitazione, Draper è determinato a ritrovare continuità e rendimento sul campo.

Il percorso di recupero e il lavoro sul gioco

Draper ha condiviso le difficoltà incontrate durante il lungo periodo di stop: “Sei abituato all’adrenalina di giocare davanti a un pubblico, e all’improvviso questa scompare.

Passi da 90 chilometri orari a 20. È un adattamento e può essere piuttosto solitario, perché è uno sport individuale e devi dare il massimo”. Durante la pausa, ha analizzato attentamente il suo lavoro, il recupero fisico, l’alimentazione e il sonno, cercando di trasformare l’infortunio in un’opportunità di crescita. Ha concentrato i suoi sforzi sul gioco di transizione, sulle volée e sull’incremento del servizio, migliorando precisione e postura per proteggere il braccio.

Nuovo allenatore e ambizione rinnovata

Il britannico ha scelto Jamie Delgado come nuovo allenatore, ribadendo la sua determinazione: “Voglio fare un anno fantastico, ma onestamente, dopo quello che ho passato, voglio solo tornare a competere e a giocare con costanza.

Non c’è motivo per cui non possa fare davvero bene, perché mi sento un giocatore migliore di 12 mesi fa.”

Il ritorno nella Top 5

Nel maggio 2025, Draper era entrato per la prima volta nella Top 5 del ranking ATP, risultato raggiunto grazie al suo percorso al Madrid Open. In quell’occasione, aveva superato Novak Djokovic e raggiunto la semifinale, diventando il secondo mancino del secolo a entrare tra i primi cinque, dopo Rafael Nadal. In precedenza, a marzo, aveva conquistato il suo primo titolo Masters 1000 a Indian Wells, salendo fino al numero 7 del mondo.