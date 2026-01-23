Roland Fischnaller ha celebrato un nuovo trionfo nel circuito di Coppa del Mondo di snowboard, aggiudicandosi il gigante parallelo (PGS) di Simonhöhe, in Austria. Questa vittoria non solo segna il suo terzo successo stagionale e il venticinquesimo in carriera, ma garantisce anche la sua qualificazione per la settima Olimpiade. Il 45enne altoatesino ha superato in finale il padrone di casa Fabian Obmann, ottenendo il suo primo successo in terra austriaca.

Una vittoria che vale la settima Olimpiade

Al termine della Big Final, Fischnaller ha espresso la sua gioia: “Per me è una vittoria fantastica, da condividere con i compagni.

Abbiamo lavorato bene, ho trovato un settaggio fantastico e posso finalmente dire di essermi qualificato per la mia settima Olimpiade. Mi rende veramente orgoglioso, mi sto godendo le gare, non potrei chiedere di meglio. Sono fiducioso”.

La stagione e il podio azzurro

Il successo di Simonhöhe consolida la straordinaria carriera di Fischnaller, che a 45 anni continua a stupire. La squadra azzurra ha ulteriormente festeggiato con Aaron March, vincitore della Small Final e terzo classificato. Questo risultato contribuisce a un altro podio per l'Italia in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina.

Successo e traguardi

La vittoria nel gigante parallelo di Simonhöhe porta il palmarès personale di Fischnaller a 25 successi e 55 podi in Coppa del Mondo.

Questo risultato arriva sedici anni dopo il suo primo trionfo, a testimonianza di una longevità agonistica eccezionale. L'atleta ha ribadito la soddisfazione per il traguardo olimpico: “Per me è una vittoria fantastica, da condividere con i compagni. Abbiamo lavorato bene e posso finalmente dire di essermi qualificato per la mia settima Olimpiade, mi rende veramente orgoglioso, mi sto godendo le gare, non potrei chiedere di meglio”.