Joao Fonseca, ventenne promessa del tennis brasiliano, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche e sulle ambizioni in vista dell’Australian Open, confessando la difficoltà di competere al livello dei numeri uno del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Condizioni fisiche e obiettivi di Fonseca

Fonseca ha spiegato di sentirsi “meglio ogni giorno” e di sperare di essere “vicino al 100% quando inizierà il torneo”. Ha sottolineato l’importanza di rispettare il proprio corpo e prendere “la decisione giusta”, considerando che è “solo all’inizio della carriera”.

Il giovane brasiliano ha poi condiviso il suo sogno: “Il mio sogno è diventare il numero uno al mondo, vincere titoli del Grande Slam e scrivere la storia del Brasile. Ho ancora molta strada da fare. So che sarà difficile, ma sto facendo del mio meglio per realizzare i miei sogni”.

Il confronto con Alcaraz e Sinner

Riguardo alla finale dell’ultimo Roland Garros tra Alcaraz e Sinner, Fonseca ha detto: “Hanno espresso un fantastico tennis. Ho guardato l’intera partita da casa e hanno giocato a un incredibile livello. È difficile garantire di poter giocare allo stesso livello che sono in grado di esprimere loro due, ma mi alleno duramente ogni giorno con la speranza di poterlo fare. Devo migliorare in molti aspetti: la costanza, la responsabilità, la mentalità”.

Il tennis attuale e i giovani talenti

Il confronto con Alcaraz e Sinner non è casuale: i due dominano il tennis maschile, con una rivalità definita “potenzialmente epocale”. Si sono affrontati sei volte, tutte in finale, con Alcaraz in vantaggio quattro a due. Hanno disputato tre finali Slam nello stesso anno, con Alcaraz vincitore al Roland Garros e US Open, e Sinner trionfatore a Wimbledon. Hanno inoltre concluso la stagione con un testa a testa perfettamente equilibrato nei punti vinti tra loro.

Andrea Vavassori ha osservato che “Sinner e Alcaraz stanno giocando ad un livello impressionante, che sembra irraggiungibile per chiunque nell’immediato”. Tuttavia, ha indicato Fonseca come uno dei pochi giovani con potenziale per inserirsi in futuro.