Giovanni Franzoni ha concluso al dodicesimo posto il superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta ha espresso il proprio rammarico per un errore tecnico che ha compromesso la sua gara.

La gara e l’errore decisivo

Il 24enne azzurro, reduce dai successi della settimana precedente a Wengen, si è presentato con grandi ambizioni sulla Streif, una delle piste più impegnative del circuito. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo al secondo intermedio, Franzoni ha perso il controllo all’Hausbergkante, andando troppo sulla sinistra e compromettendo la sua prova.

"Fino a metà ero andato abbastanza bene, al secondo intermedio ero primo, ma all’Hausbergkante sono andato troppo sulla sinistra e mi sono mangiato la gara: ora che sono rientrato ho perso troppo tempo. Oggi la pista era abbastanza facile, la neve era bella, c’era un passaggio un po’ tattico e l’ho sbagliato: mi rimprovero", ha dichiarato ai microfoni della Rai.

Il risultato e lo sguardo alla discesa

Franzoni ha chiuso a 66 centesimi dal vincitore, lo svizzero Marco Odermatt, che ha preceduto Franjo Von Allmen e Stefan Babinsky. Il distacco lo ha relegato al dodicesimo posto, quarto tra gli italiani, alle spalle di Mattia Casse (sesto), Dominik Paris (ottavo) e Christof Innerhofer (decimo). "Con due decimi meno sarei stato quinto‑sesto, ci ho provato.

Speriamo bene per domani, sto sciando bene: si è visto e sono fiducioso", ha aggiunto, proiettandosi verso la discesa libera in programma il giorno successivo.

Il contesto della stagione

La prestazione di Kitzbuehel segue un periodo di grande forma per Franzoni, che ha vinto il superG di Wengen e ottenuto un terzo posto in discesa libera nella stessa località. Questi risultati confermano la sua crescita e la sua capacità di competere ai massimi livelli della Coppa del Mondo.

Il giovane sciatore ha inoltre dimostrato in passato un potenziale notevole, nonostante gli infortuni che ne hanno rallentato l’ascesa. Il quarto posto a Beaver Creek nella stagione precedente e altri piazzamenti tra i primi dieci testimoniano la sua solidità e il suo talento in superG.