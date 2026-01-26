Il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato il pareggio per uno a uno ottenuto dalla Roma contro il Milan, sottolineando che “da questa partita ne usciamo più forti”. Il tecnico ha elogiato in particolare la prestazione difensiva e l’impatto del nuovo acquisto Malen.

Le parole di Gasperini

“Malen va benissimo così, è straordinario in quel ruolo. Più giocherà e più migliorerà. Anche stasera ha fatto delle cose eccellenti. Abbiamo fatto sicuramente un grande acquisto. Poi la Roma ha una squadra fortissima e molto giovane, continuiamo il nostro percorso e da questa partita ne usciamo più forti” ha dichiarato Gasperini a DAZN dopo il match.

Analizzando la gara, ha aggiunto: “Quando loro passano in vantaggio poi diventa difficile recuperarla. Ma io ribalto il discorso: se fossimo andati avanti noi sarebbe stato complicato per loro recuperarci”. E ancora: “Anche quando pensi di poter dominare il Milan, bisogna essere sempre molto concentrati. Ho una difesa straordinaria, concedere così poco ai rossoneri è frutto di grande forza”.

Contesto e significato del risultato

Il pareggio contro il Milan rappresenta un punto di svolta per la Roma, che ha dimostrato solidità difensiva e capacità di reazione. Gasperini ha evidenziato come la squadra, pur giovane, stia seguendo un percorso di crescita costante, grazie anche all’apporto di nuovi elementi come Malen.

Il rigore e la crescita della squadra

Un dettaglio emerso riguardo al rigore decisivo è che, inizialmente, era stato indicato Cristante come rigorista. Alla fine, tuttavia, ha calciato Lorenzo Pellegrini, realizzando il gol del pareggio. Gasperini ha commentato che “i rigoristi erano Dybala e Malen, in quel momento entrambi usciti. Poi avevamo indicato Cristante, ma lui è rigorista e lo ha tirato davvero bene”. Il tecnico ha ribadito con forza il concetto che “da stasera ne usciamo davvero forti”, confermando la percezione di una squadra in netta crescita dopo questo importante risultato.