Lorenzo Musetti ha conquistato per la prima volta i quarti di finale dell’Australian Open, battendo Taylor Fritz con il punteggio di 6‑2, 7‑5, 6‑4 a Melbourne. Il successo proietta il tennista italiano verso un confronto di alto profilo contro Novak Djokovic.

La partita decisiva

Il match si è svolto sul campo centrale del torneo, dove Musetti ha imposto il proprio ritmo fin dal primo set, chiuso 6‑2. Nel secondo parziale, più equilibrato, l’azzurro ha saputo gestire i momenti chiave, aggiudicandosi il set 7‑5. Nel terzo, un break iniziale ha dato il vantaggio decisivo, poi amministrato con lucidità fino al 6‑4 finale.

Le dichiarazioni di Musetti

“Mi sento molto orgoglioso e felice. Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite” ha dichiarato Musetti. Il tennista ha voluto ringraziare il suo team, in particolare Simone Tartarini e Damiano Fiorucci, assenti a Melbourne per motivi personali e di salute. “Quando la vita vera bussa alla porta, ti sorprende. Mi sento più maturo, e forse sto giocando meglio anche per loro” ha aggiunto.

Il prossimo ostacolo: Djokovic

Il successo su Fritz vale a Musetti l’accesso ai quarti, dove affronterà Novak Djokovic.

Il serbo, già qualificato grazie al forfait di Jakub Mensik per un problema agli addominali, attende il carrarino per un confronto che promette spettacolo. Djokovic, fresco e riposato, si prepara ad affrontare Musetti.

Crescita e preparazione

Musetti ha dominato Fritz in poco più di due ore, confermando la sua crescita sul cemento e la capacità di imporsi contro un top‑10 in uno Slam. Djokovic, dal canto suo, ha beneficiato del ritiro dell’avversario per avanzare senza giocare, arrivando ai quarti con energie intatte, pronto per la sfida contro l'italiano.