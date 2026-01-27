Gian Piero Gasperini ha sottolineato il profondo legame tra la città di Roma e la sua squadra, evidenziando come l'attaccamento dei tifosi giallorossi sia «diverso da quello che puoi trovare in altri posti». Queste riflessioni sono emerse durante la presentazione del libro “L’ultima danza di Maradona” di Giancarlo Dotto, un contesto che ha permesso al tecnico di approfondire il rapporto tra i sostenitori e la Roma.

Una passione unica nella Capitale

«Qui c’è una grandissima passione, ma è anche vero che in tutti i posti c’è una passione incredibile, anche a Bergamo e a Genova», ha affermato Gasperini.

Ha poi aggiunto che Roma, essendo una città molto grande, presenta una percentuale di tifoseria divisa tra laziali e romanisti, ma con una predominanza di questi ultimi. «C’è un’identificazione nella città che è difficile da trovare altrove», ha spiegato, mettendo in luce come l'identità cittadina si rifletta nel tifo. «Se vai a Milano posso essere anche in un’altra grande metropoli. Qui ti accorgi sempre di essere a Roma e questo legame forte con la squadra è identificato con valori comuni alla gente, è un attaccamento diverso a quello che puoi trovare in altri posti».

Momenti positivi e spinta dai tifosi

Il tecnico ha riconosciuto che la squadra ha vissuto finora «momenti positivi», pur ammettendo una certa incertezza sul futuro: «non so quando andrà peggio diventerà più difficile».

Ha inoltre evidenziato il ruolo dei media locali come una potenziale forza: «Ci sono tante radio, se vai sul taxi si parla di Roma ma credo sia una forza. Se le cose vanno bene è una grande spinta».

Il legame personale con la città

Gasperini ha condiviso anche il suo rapporto quotidiano con Roma, esprimendo il desiderio di integrarsi nella vita cittadina: «Cerco sempre di integrarmi nella città, non di vivere ai margini». Ha descritto Roma come «una città splendida da vivere» e ha menzionato come il tragitto verso Trigoria, pur essendo più lungo, sia reso piacevole dalla vista del Colosseo, che contribuisce a iniziare la giornata positivamente.

Il contesto della dichiarazione

Le dichiarazioni di Gasperini sono state rilasciate nel corso della presentazione del libro “L’ultima danza di Maradona” di Giancarlo Dotto.

L’evento ha offerto al tecnico l’opportunità di riflettere sul rapporto tra la squadra e la città, sottolineando il carattere unico del tifo romano e il suo desiderio di sentirsi parte integrante della vita cittadina.