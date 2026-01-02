Il Milan ha raggiunto un accordo con il West Ham per Niclas Fullkrug: il giocatore arriverebbe con la formula del prestito gratuito e diritto di riscatto fissato a tredici milioni di euro. Grazie a una deroga della FIGC, il centravanti tedesco potrebbe essere operativo già per la sfida contro il Cagliari del 2 gennaio.

Fullkrug al Milan: i dettagli

L’intesa con il West Ham prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a tredici milioni di euro. Fullkrug potrebbe sbarcare a Milano prima di Natale, svolgere le visite mediche e firmare un contratto fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio netto di 1,5 milioni di euro per i sei mesi.

La deroga concessa dalla FIGC permetterebbe al giocatore di essere convocato già per la partita contro il Cagliari del 2 gennaio.

Si tratta di un profilo fisico, utile per dare peso all’attacco rossonero, soprattutto considerando l'infortunio di Santiago Gimenez. Fullkrug, forte nel gioco aereo, rappresenta una scommessa tattica per il mister, che potrà contare su un’alternativa in attacco.

Nkunku nel mirino del Fenerbahçe

Parallelamente, si fanno più insistenti le voci su un possibile addio di Christopher Nkunku. Il Fenerbahçe ha avviato contatti con il Milan per il francese, con trattative in corso per un trasferimento che potrebbe concretizzarsi con un prestito con obbligo di riscatto o con un’offerta economica.

Il club turco avrebbe proposto un’offerta di venticinque milioni di euro, mentre il Milan ne chiederebbe circa trentacinque. L’allenatore del Fenerbahçe, Domenico Tedesco, avrebbe contattato personalmente Nkunku, che avrebbe risposto positivamente all’idea di una reunion. La decisione finale dipenderà anche dalla volontà del giocatore, reduce da una doppietta contro il Verona.

Fullkrug arriva in un momento in cui il Milan ha bisogno di un attaccante d’area, viste le assenze e la necessità di dare maggiore concretezza offensiva. Il prestito con diritto di riscatto a tredici milioni rappresenta un’operazione a basso rischio e con potenziale rendimento immediato.

Per quanto riguarda Nkunku, la doppietta contro il Verona ha riacceso il dibattito sul suo futuro. Il Fenerbahçe sembra intenzionato a chiudere l’operazione, ma il Milan non sembra intenzionato a fare sconti. La volontà del giocatore sarà determinante per il prosieguo della trattativa.