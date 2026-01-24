Al termine del terzo giro del Dubai Desert Classic, Patrick Reed si è imposto con decisione al comando della classifica. Alle sue spalle, Andrea Pavan e Francesco Molinari restano in piena corsa per un piazzamento sul podio.

La fuga di Reed

Patrick Reed ha firmato un giro in 67 colpi, cinque sotto il par, grazie a sette birdie e due bogey, portando il suo totale a -14. Una prestazione solida che gli consente di prendere il largo in vetta alla graduatoria.

Pavan e Molinari in agguato

Andrea Pavan e Francesco Molinari, entrambi a -8, occupano la quinta posizione e rimangono in piena lotta per il podio.

Pavan ha concluso il giro con un -1, mentre Molinari ha mantenuto il par di giornata. Entrambi hanno mostrato segnali di ripresa: Pavan ha sfiorato il podio più volte negli ultimi due anni, con due quarti posti, un quinto, un settimo e un decimo. Molinari ha ritrovato forma dopo il decimo posto al Nedbank Golf Challenge.

Il contesto del torneo

Il Dubai Desert Classic, evento di apertura dell’anno sul DP World Tour, si disputa all’Emirates Golf Club con un montepremi di nove milioni di dollari. Dopo tre giri, Reed guida con un vantaggio significativo, mentre Pavan e Molinari inseguono con determinazione.

La partnership di Molinari

Francesco Molinari ha recentemente ripreso la collaborazione con il coach Denis Pugh, definendola “the biggest help” per semplificare il suo gioco e liberare la mente. Questa rinnovata partnership potrebbe essere alla base del suo ritorno in forma, come dimostrato anche dal giro da 65 colpi registrato in questa competizione.