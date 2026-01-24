Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, consolidando la sua posizione dopo il gigante di Spindleruv Mlyn. La statunitense guida la graduatoria con 1.033 punti, vantando un margine di 150 lunghezze sulla svizzera Camille Rast, seconda con 883 punti. Al terzo posto si posiziona la tedesca Emma Aicher, con 624 punti.

La classifica generale

La graduatoria generale vede Shiffrin saldamente al comando con 1.033 punti. Seguono Camille Rast (883) e Emma Aicher (624). Paula Moltzan occupa la quarta posizione con 614 punti, mentre Lindsey Vonn è quinta con 590.

Sara Hector si colloca sesta con 568 punti, Julia Scheib settima con 560, Alice Robinson ottava con 509. Sofia Goggia è nona con 506 punti, e Lara Colturi chiude la top ten con 467 punti.

Le discipline: discesa, gigante, slalom e super‑G

Analizzando le singole discipline, nella discesa libera Lindsey Vonn guida la classifica con 400 punti, seguita da Emma Aicher (256) e Kira Weidle‑Winkelmann (232). Laura Pirovano è quarta con 207 punti, Nicol Delago e Sofia Goggia condividono la quinta posizione con 180 punti.

Nel gigante, Julia Scheib è prima con 560 punti, davanti a Camille Rast (471) e Sara Hector (429). Shiffrin è quarta con 353 punti, mentre Paula Moltzan e Alice Robinson sono quinte a pari merito con 312 punti.

Nello slalom speciale, Shiffrin dimostra la sua superiorità dominando con 680 punti. Camille Rast è seconda con 412 punti, seguita da Wendy Holdener (313), Lara Colturi (312) e Paula Moltzan (302).

Infine, nel super‑G, Sofia Goggia è in testa con 200 punti, precedendo Lindsey Vonn (190), Alice Robinson (180), Romane Miradoli (159) e Emma Aicher (124).

Prossime tappe del circuito

Il circuito femminile proseguirà con uno slalom a Spindleruv Mlyn, per poi spostarsi a Crans‑Montana. Queste tappe rappresentano tappe significative nel percorso che conduce alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026.

La stagione di Coppa del Mondo

La stagione femminile, secondo il calendario ufficiale della FIS, prevede un totale di 37 gare distribuite su venti tappe. Federica Brignone è la detentrice uscente della Coppa generale. Le Finali della competizione si svolgeranno a Lillehammer in primavera.