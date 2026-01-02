Victor Wembanyama, ventunenne stella francese dei San Antonio Spurs, non parteciperà alla prossima trasferta contro gli Indiana Pacers a causa di un nuovo infortunio al ginocchio sinistro. Tuttavia, una risonanza magnetica ha escluso lesioni ai legamenti.

Le circostanze dell’infortunio

Il problema fisico si è manifestato in un momento delicato della stagione. Wembanyama ha subito un infortunio al ginocchio sinistro, che lo costringerà a saltare la trasferta in Indiana. La diagnosi è meno grave del previsto: l’MRI ha escluso lesioni ai legamenti, un segnale di sollievo per la squadra.

Conseguenze immediate

Il giovane talento francese, già protagonista di un inizio di stagione travagliato, dovrà fermarsi nuovamente. L’assenza dalla trasferta rappresenta un nuovo ostacolo per gli Spurs, che dovranno fare a meno del loro centro in un momento cruciale della stagione.

La dinamica dell'infortunio

L’infortunio è stato causato da una leggera iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita contro i New York Knicks, giocata il 31 dicembre. Nonostante il dolore, Wembanyama era tornato in panchina prima della fine del match, mostrando fiducia nel recupero. L’MRI ha confermato l’assenza di danni ai legamenti, e lo staff medico ha definito la situazione come “day-to-day”, lasciando aperta la possibilità di un rientro rapido.