La Juventus ha scelto il giorno del ventitreesimo anniversario della scomparsa di Gianni Agnelli, avvenuta il 24 gennaio 2003, per commemorare la sua figura con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

Il ricordo del club

Nel comunicato, il club ha sottolineato come Agnelli sia stato “il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo”. La Juventus ha evidenziato come l'Avvocato sia diventato “modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti”.

La società ha aggiunto: “Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento”.

La Juventus ha inoltre voluto riportare una delle sue celebri frasi: “La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro”.

Il valore della memoria

Il ricordo di Gianni Agnelli da parte della Juventus non si configura come un mero gesto formale, ma rappresenta un segno tangibile di continuità con i valori che la sua figura ha incarnato. L’Avvocato, come viene affettuosamente definito, costituisce per il club un punto di riferimento costante, un modello di stile e di profondo attaccamento alla maglia che trascende il passare del tempo.

La continuità degli insegnamenti

La Juventus ribadisce l'importanza di mantenere vivo il ricordo di Gianni Agnelli, sottolineando come i suoi insegnamenti continuino a guidare la società. La sua eredità, fatta di passione e dedizione, rimane un pilastro fondamentale per il presente e il futuro del club bianconero, confermando il suo ruolo di guida intramontabile.