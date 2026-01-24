Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale dell’Australian Open, superando Tomas Machac in una maratona di cinque set a Melbourne. Il successo è stato il frutto di una notevole forza mentale e di un’eccellente preparazione fisica.

Una battaglia di resistenza

Il match si è trasformato in una vera e propria prova di endurance. Musetti è riuscito a ribaltare il risultato dopo un inizio difficile, trovando ritmo e determinazione nei momenti decisivi. “Ero preparato a lottare fino alla fine, sapevamo che ci aspettava una giornata molto calda.

All’inizio non trovavo ritmo nello scambio, ero lontano dal campo. Ma ho mantenuto un’ottima mentalità e grazie a una grande condizione fisica sono riuscito a girare la partita”, ha spiegato il tennista toscano.

Il momento della svolta

Il match ha vissuto un punto di svolta quando Musetti ha ritrovato il proprio movimento al servizio, dopo aver scherzato sul fatto che “a un certo punto servivo come mia madre”. Da quel momento ha aggiustato il lancio di palla, ha evitato di affrettare i colpi e ha iniziato a costruire il suo gioco con maggiore precisione. La chiusura del tetto, decisa dagli organizzatori per il caldo estremo, ha poi favorito il suo rendimento atletico.

Al termine dell’incontro, Musetti ha potuto esprimere tutta la sua soddisfazione: “Sono felice che questa partita sia finita”.

Un traguardo storico nel Grande Slam

Il successo su Machac, conclusosi in quasi quattro ore e mezza, segna il primo accesso di Musetti alla seconda settimana dell’Australian Open. Questo risultato completa il suo percorso nei quattro tornei del Grande Slam, avendo già raggiunto almeno gli ottavi in tutti gli altri major.

L’incontro ha confermato la sua reputazione di “Marathon Musetti”, capace di prevalere nei cinque set più impegnativi grazie a resistenza e lucidità tattica.