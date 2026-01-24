In una partita che ha visto contrapporsi la capolista Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers, la squadra di casa è stata sconfitta con il punteggio di 117-114. Nonostante la prestazione eccezionale di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 47 punti, i Thunder non sono riusciti a prevalere.

La vittoria dei Pacers in casa dei Thunder rappresenta uno dei risultati più sorprendenti della notte NBA. Per Indiana, Andrew Nembhard ha messo a segno 27 punti e 11 assist, mentre Walker ha contribuito con 26 punti e Pascal Siakam con 21.

Il contesto della partita

Questa sconfitta assume un significato particolare per Indiana, configurandosi come una parziale rivincita dopo la sconfitta in Gara 7 delle Finals della scorsa stagione. La vittoria potrebbe inoltre segnare una svolta positiva per i Pacers, la cui stagione era finora caratterizzata da un bilancio di undici vittorie e trentacinque sconfitte.

Altri risultati della notte

Nella stessa serata, i Houston Rockets hanno interrotto la serie positiva dei Detroit Pistons, fermando la loro striscia di quattro vittorie consecutive grazie ai 32 punti di Kevin Durant. I Boston Celtics hanno invece avuto la meglio sui Brooklyn Nets con un punteggio di 130-126, maturato dopo un doppio supplementare, grazie a una tripla doppia di Jaylen Brown (27 punti, 10 rimbalzi, 12 assist).

Il risultato confermato

Il punteggio finale di 117-114 in favore dei Pacers è stato confermato da diverse fonti, che sottolineano come la squadra di Indiana (con un record di 11-35) abbia sorpreso la capolista Thunder (37-9). Anche in queste conferme si evidenzia come i 47 punti di Gilgeous-Alexander non siano stati sufficienti per la vittoria, mentre per Indiana si segnalano le ottime prestazioni di Nembhard, Walker e Siakam.