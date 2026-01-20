Lorenzo Sonego, reduce da un esordio convincente contro Carlos Taberner all’Australian Open, ha commentato con franchezza l’imminente derby italiano contro Lorenzo Musetti: “Non è mai bello affrontare un amico, però il campo è il campo: quello che succede lì non compromette nulla di ciò che c’è fuori tra di noi”.

Il tennista piemontese ha sottolineato la difficoltà della sfida: “Sarà una partita molto dura. Ovviamente devo migliorare il mio gioco, perché Lorenzo è un giocatore fortissimo – è tra i primi cinque del mondo –. Devo giocare il mio miglior tennis; come sempre la chiave sarà il servizio e la risposta, perché con questo tipo di condizioni così rapide sono fondamentali”.

Derby italiano: amicizia fuori, duello in campo

Sonego ha ricordato il legame con Musetti, rafforzato anche dalla recente vittoria in doppio a Hong Kong: “Sicuramente affrontare un connazionale e amico è uno svantaggio; ma quello che dobbiamo fare noi tennisti è pensare al momento e a ciò che dobbiamo fare in campo, cercando di mettere da parte, per un attimo, i sentimenti”.

Ha poi aggiunto: “Giocare a Melbourne è sempre speciale. Oggi ho giocato davvero bene ed è stato un risultato molto dominante dal punto di vista del punteggio. I campi sono davvero veloci e le condizioni per me sono ideali, questo mi ha permesso di fare molto bene con il servizio e ho potuto essere aggressivo con il primo e il secondo colpo, questa è stata la chiave del mio gioco”.

Sonego-Musetti: la sfida all'Australian Open 2026

Il derby tra Sonego e Musetti si giocherà nel secondo turno dell’Australian Open 2026. Sonego ha superato Taberner con autorità, mentre Musetti è passato al turno successivo grazie al ritiro del belga Raphael Collignon. Il match promette equilibrio e intensità, con due azzurri pronti a darsi battaglia sul cemento veloce di Melbourne.

Il confronto tra i due “Lorenzi” rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per il tennis italiano in questo Slam, con la posta in palio alta e la consapevolezza che, nonostante l’amicizia, in campo conteranno solo le prestazioni.