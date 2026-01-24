Sabato mattina a Kitzbühel, sulla leggendaria pista della Streif, si disputa la discesa libera maschile valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L'appuntamento, atteso come uno dei momenti più significativi della stagione, vede in primo piano gli azzurri e il leader della specialità Marco Odermatt.

Contesto e protagonisti della discesa

Giovanni Franzoni giunge all'evento nel suo momento di migliore forma: dopo il successo in superG e il terzo posto in discesa a Wengen, ha dominato entrambe le prove cronometrate sulla Streif, mostrando continuità, sicurezza e grande efficacia nel tratto finale.

Christof Innerhofer ha confermato il suo feeling con la pista, chiudendo costantemente nelle prime posizioni durante gli allenamenti. Mattia Casse e Florian Schieder hanno fornito riscontri incoraggianti, mentre Dominik Paris, pur mostrando un profilo più discreto, evidenzia una condizione in progressivo miglioramento e punta alla sua quinta vittoria sulla Streif.

Sul fronte internazionale, Marco Odermatt si conferma il grande favorito: leader della classifica di discesa, ha già ottenuto vittorie stagionali a Beaver Creek e Wengen, e ieri ha trionfato nel superG. La discesa di Kitzbühel rappresenta l'unico tassello mancante nel suo palmarès. Accanto a lui, particolare attenzione va a Franjo von Allmen, secondo nel superG, e a Vincent Kriechmayr, sempre temibile su tracciati tecnici e selettivi.

Il significato della gara sulla Streif

La discesa sulla Streif è universalmente riconosciuta come un passaggio obbligato per chiunque aspiri a lasciare un segno indelebile nella storia dello sci di velocità. Qui, il coraggio, la capacità di interpretare il terreno e l'abilità di coniugare aggressività e controllo per oltre due minuti su una pista che non ammette errori sono fondamentali. La gara di sabato si prospetta come uno spartiacque stagionale, con la classifica di Coppa del Mondo ancora aperta e Franzoni ormai stabilmente inserito nel gruppo dei migliori, al pari di Paris, Schieder e Kriechmayr.

Analisi tecnica della pista

La Streif premia il coraggio, ma è implacabile con chi forza oltre il limite, specialmente nelle sezioni centrali e nel tratto conclusivo.

La seconda prova cronometrata è stata cruciale per confermare le sensazioni, affinare le scelte relative ai materiali e iniziare a identificare le linee che potranno fare la differenza. Franzoni ha dimostrato sicurezza e aggressività, Innerhofer ha messo a frutto la sua esperienza e sensibilità, mentre Odermatt ha adottato un approccio graduale per elevare progressivamente il suo livello di prestazione.