Charles Leclerc ha espresso un giudizio positivo al termine della prima sessione di test a Barcellona, tornando al volante della Ferrari SF‑26. Il pilota monegasco ha completato oltre cinquanta giri nella sessione mattutina, prima di cedere il volante a Lewis Hamilton nel pomeriggio. “È stato bello tornare in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora. Per adesso stiamo cercando di capire se tutto funziona correttamente, e sembra di sì”, ha commentato Leclerc.

Al termine della giornata, Leclerc ha aggiunto con ottimismo: “Tutto è andato bene, spero che quest’anno sia la volta buona”.

Il contesto dei test e le aspettative per il 2026

I test di Barcellona rappresentano il primo contatto concreto con la nuova monoposto SF‑26, progettata in base ai regolamenti rivoluzionati per la stagione 2026. La giornata ha visto Leclerc impegnato nella sessione mattutina e Hamilton nel pomeriggio, in un programma mirato a verificare il corretto funzionamento della vettura e a raccogliere dati fondamentali per il suo sviluppo.

Fiducia e ambizione per la nuova stagione

Le parole di Leclerc riflettono un clima di fiducia e attesa. La sensazione è che tutto stia procedendo per il meglio, alimentando la speranza che il 2026 possa finalmente essere l’anno decisivo per la Ferrari. Il pilota ha sottolineato la novità delle vetture e la necessità di comprenderne a fondo il comportamento, ma ha anche palesato una forte determinazione nel voler trasformare questa fase di test in una stagione di successo.

Il potenziale del 2026 secondo le analisi

La stagione 2026 potrebbe rappresentare una svolta significativa per la Ferrari. Il cambio regolamentare offre un’opportunità unica per rimescolare le gerarchie consolidate in Formula 1. Leclerc ha evidenziato come “questa stagione sia una grande opportunità per tutti i team di fare qualcosa di diverso e magari ottenere un vantaggio più ampio rispetto a quanto visto di recente”. Ha inoltre aggiunto: “Spero che saremo noi il team capace di fare la differenza” e “spero davvero che questo sia il nostro [anno]”.

Queste dichiarazioni sottolineano la consapevolezza del pilota e della squadra di trovarsi di fronte a un’occasione storica, con la possibilità di costruire una base tecnica solida fin dall’inizio e puntare a tornare protagonisti nel mondiale.