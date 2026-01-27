Il giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha disposto la squalifica per una giornata nei confronti di otto calciatori e dell’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, in seguito alle gare della ventunesima giornata.

Calciatori squalificati

Tra i giocatori fermati figurano Giuseppe Leone (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Massimiliano Mangraviti (Cesena), Elias Reinhart (Reggiana), Lorenco Simic (Avellino), Andrea Tiritiello (Virtus Entella), Gabriele Bracaglia (Frosinone) e Ales Mateju (Spezia). Tutti erano in diffida e, pertanto, salteranno il prossimo turno.

Squalifica per l’allenatore

Anche Davide Dionigi, tecnico della Reggiana, è stato fermato per una giornata. Anch’egli era diffidato, e la squalifica gli impedirà di sedere in panchina nella prossima partita.

Dettagli disciplinari

Le decisioni del giudice sportivo si riferiscono alle gare disputate tra il 23 e il 25 gennaio, valide per la seconda giornata di ritorno del campionato. Il provvedimento include anche ammende a società come Cesena, Juve Stabia, Venezia e Carrarese per comportamenti scorretti di tifosi o ritardi nell’inizio delle partite. In particolare, Giuseppe Leone è stato sanzionato anche con un’ammenda di 1.500 € per simulazione in area di rigore, oltre alla squalifica.