Daniel Maldini è ormai prossimo al trasferimento dalla sua attuale squadra, l’Atalanta, alla Lazio. L’attaccante, classe 2001, non sarà presente domani mattina all’allenamento a Zingonia, un segnale che l’operazione è in fase avanzata e che il giocatore si prepara a raggiungere la Capitale per le visite mediche.

Dettagli dell’accordo

L’intesa tra i club prevede un prestito oneroso fino al termine della stagione, con un importo di un milione e mezzo di euro. È previsto un diritto di riscatto fissato a tredici milioni e mezzo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Con l’Atalanta, Maldini ha totalizzato ventidue presenze, segnando tre gol: uno nel finale della stagione 2023-2024 contro il Genoa e una doppietta al Parma. Circa la metà delle sue apparizioni risalgono all’attuale annata.

Prossimi passi

La mancata presenza all’allenamento di Zingonia è un chiaro indicatore che Maldini è atteso a Roma per svolgere le visite mediche. Se non dovessero emergere intoppi, l’operazione sarà ufficializzata a breve.

Condizioni dell’operazione

L’accordo tra Lazio e Atalanta prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a quattordici milioni di euro. Lo scambio di documenti tra le società è in corso e le visite mediche sono confermate per domani mattina nella clinica di riferimento del club biancoceleste.