La quarta tappa della Coppa del Mondo di skeleton maschile, prevista a Winterberg, è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo. La gara, quinta della stagione e prima del nuovo anno, era iniziata regolarmente, ma è stata sospesa dopo la prima manche a causa di una fitta nevicata che ha compromesso la regolarità della pista.

Durante la prima discesa, l’austriaco Alexander Schlinter si era portato in testa. Gli italiani Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Pietro Drovanti si trovavano appena fuori dalla top‑10. Le condizioni della pista sono però rapidamente peggiorate, rendendo impossibile proseguire in sicurezza.

Cancellazione della gara

La decisione di annullare la gara è giunta dopo una prima manche disputata in condizioni già precarie. La fitta nevicata ha reso la pista irregolare e pericolosa, impedendo di garantire il regolare svolgimento della competizione. Nonostante l’avvio, la situazione è precipitata, costringendo gli organizzatori a fermare definitivamente la prova.

Le prospettive

L'annullamento della gara maschile lascia in sospeso la competizione femminile, prevista alle 14:00. Resta da valutare se le condizioni meteo miglioreranno a sufficienza per consentire lo svolgimento regolare della gara. La tappa di Winterberg era in programma per il 2 gennaio 2026, con gare maschili, femminili e una competizione a squadre miste. La cancellazione della prova maschile rappresenta un imprevisto nel programma della Coppa del Mondo di skeleton per la stagione 2025‑2026.