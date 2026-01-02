Jasmine Paolini ha inaugurato il 2026 con un messaggio di fiducia, delineando il percorso per la nuova stagione. Durante la conferenza stampa, la tennista toscana ha posto l'accento sull'importanza dell'esperienza maturata nel 2025 e sulla sua determinazione a tradurla in continuità e perfezionamento del suo gioco.

“Il 2025 è stato un altro anno di esperienza. Spero di poterla sfruttare quest’anno e di mantenere il livello per migliorare il mio gioco. Questo è l’obiettivo. Mi piace giocare a questo livello. Spero che sarà un’altra buona stagione.

Farò del mio meglio per provarci”, ha affermato Paolini, dimostrando determinazione e serenità.

Il riconoscimento del ruolo di Sara Errani

Un momento significativo è stato dedicato al riconoscimento ufficiale di Sara Errani all’interno del suo team. Paolini ha spiegato che era il momento giusto per rendere esplicito il contributo della sua compagna di doppio: “Era il momento di dirlo ufficialmente, di riconoscere il suo ruolo nella squadra. Ne sono davvero felice. Penso che lei capisca davvero il tennis e che possa aiutare il nostro team a migliorare. Abbiamo iniziato l’anno scorso a farlo.”

Più serenità nelle competizioni a squadre

Paolini ha condiviso le sue riflessioni sul suo approccio mentale nelle competizioni a squadre, sottolineando un cambiamento rispetto al passato: “Qualche anno fa sentivo più pressione giocando in squadra e non riuscivo a esprimermi al meglio nella Billie Jean King Cup.

Ora mi rilasso di più. Spero che quest’anno sia lo stesso. Penso che alla fine devi scendere in campo e cercare di giocare prima di tutto per te stesso, cercando di dare il massimo. Poi, naturalmente, la tua squadra può darti una spinta nei momenti difficili. Anche il pubblico può aiutarti. La prima cosa è sentirsi a proprio agio in campo.”

Con queste parole, Paolini ha evidenziato una maturità crescente, capace di unire ambizione personale e spirito di squadra, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali nel suo percorso nel 2026.