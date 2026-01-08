Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata agli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Auckland. La tennista marchigiana, numero 81 del ranking, è stata sconfitta sul cemento neozelandese dalla polacca Magda Linette, numero 52, con il punteggio di 7‑5, 2‑6, 6‑3. La partita è durata oltre due ore e mezza.

Equilibrio e svolta nel terzo set

Nel primo set, Cocciaretto ha avuto diverse opportunità per prendere il controllo, ma Linette ha reagito nei momenti chiave, chiudendo 7‑5. Nel secondo set, l’azzurra ha alzato il livello, imponendosi 6‑2 grazie a un gioco più incisivo.

Nel terzo set, l'intensità di Cocciaretto è calata e la polacca ha sfruttato l’occasione, conquistando due break consecutivi e chiudendo 6‑3.

I numeri della partita

L'incontro è stato equilibrato anche nelle statistiche: Linette ha vinto il 64% dei punti con la prima di servizio, contro il 65% di Cocciaretto. Entrambe si sono fermate al 47% con la seconda. La differenza si è fatta sentire nella gestione delle palle break: la polacca ne ha salvate sette su dodici, l’italiana cinque su dieci.

Si tratta del terzo successo consecutivo di Linette in quattro confronti diretti con Cocciaretto. Un bilancio che testimonia la difficoltà per l'azzurra di superare l'avversaria.

Il percorso nel torneo

Nel primo turno del torneo, Cocciaretto aveva superato Alycia Parks con un convincente 6‑2, 7‑5, guadagnandosi l’accesso agli ottavi. Linette, invece, aveva eliminato Venus Williams nel turno precedente. Un cammino differente, ma che ha portato entrambe al confronto diretto.