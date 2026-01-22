Il team Mercedes ha presentato la livrea della sua monoposto per il 2026, la Mercedes‑AMG F1 W17 E PERFORMANCE, in un contesto di grandi cambiamenti tecnici nella storia della Formula 1, con nuovi regolamenti su telaio, Power Unit e carburanti.

Caratteristiche tecniche e design

La W17 è descritta come più piccola, stretta e leggera rispetto al modello precedente. È dotata di aerodinamica attiva, con alettoni anteriori e posteriori mobili, e monta un motore che produce una ripartizione quasi 50/50 tra potenza elettrica e combustione, alimentato da carburanti sostenibili sviluppati con PETRONAS.

La nuova livrea si distingue per una linea di flusso verde PETRONAS che enfatizza velocità e precisione, armonizzando la transizione dall’argento Mercedes al nero del team. La parte superiore delle fiancate presenta un motivo a rombo ispirato ad AMG, abbinato al motivo a stella a tre punte sul cofano motore.

Le dichiarazioni del team principal Toto Wolff

Toto Wolff, team principal, ha dichiarato: “La Formula 1 cambierà significativamente nel 2026 e siamo preparati. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti riflettono questo approccio”.

La tecnologia della monoposto

La W17 è progettata per rispettare le nuove normative tecniche che impongono un pacchetto rinnovato, comprendente telaio, motore e carburanti. La vettura incorpora aerodinamica attiva e un sistema ibrido con equilibrio tra potenza elettrica e termica, elementi fondamentali per affrontare la rivoluzione del 2026.