La clamorosa esclusione di Alexis Pinturault dalla squadra olimpica francese per Milano Cortina 2026 ha scatenato una forte polemica in Francia. La notizia, emersa il 26 gennaio 2026, ha colto di sorpresa molti, considerando che i Giochi rappresentavano l'ultimo palcoscenico per la carriera dello sciatore.

Chi è Alexis Pinturault e le motivazioni dell'esclusione

Pinturault, che a marzo compirà 35 anni, vanta un palmarès di eccezionale rilievo. Tra i suoi successi spiccano tre medaglie olimpiche (argento nella combinata a PyeongChang 2018, bronzi nello slalom gigante a Sochi 2014 e PyeongChang 2018), una Coppa del Mondo generale e tre ori mondiali (gara a squadre a St.

Moritz 2017, combinata ad Åre 2019 e Courchevel/Méribel 2023). Nonostante questo curriculum di prim'ordine, la Federazione francese ha deciso di non includerlo nella lista dei convocati per le Olimpiadi.

La motivazione ufficiale addotta riguarda i risultati stagionali. In questa stagione, Pinturault ha ottenuto un undicesimo e due dodicesimi posti in slalom gigante, piazzamenti ritenuti non sufficienti per garantirgli un posto nella squadra olimpica.

Reazioni e dibattito in Francia

La decisione ha suscitato un ampio scalpore in Francia, tanto da dominare le aperture dei principali siti d'informazione, anche quelli non strettamente sportivi. L'esclusione di un atleta del calibro e del prestigio di Pinturault ha acceso un acceso dibattito nazionale sulla gestione delle convocazioni e sulla valorizzazione degli atleti di punta.

Il contesto della notizia

La notizia dell'esclusione è stata diffusa il 26 gennaio 2026, sottolineando la sorpresa generale nel Paese a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici. Le analisi ripercorrono il prestigioso palmarès dello sciatore, confermando come i risultati più recenti, in particolare in slalom gigante, siano stati il fattore determinante per la mancata convocazione, nonostante la sua lunga e fruttuosa carriera.

La stampa sportiva ha evidenziato la sorpresa generale per questa scelta, ribadendo come i piazzamenti stagionali di Pinturault siano stati giudicati insufficienti per una chiamata olimpica, un epilogo inatteso per un atleta di tale levatura.