La Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF) ha ufficializzato le quote assegnate all’Italia per le gare di bob e skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il contingente azzurro sarà composto da dodici atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne.

Il contingente italiano nel dettaglio

Per il bob, l’Italia disporrà di otto quote: un team nel bob a quattro maschile, un team nel bob a due maschile, due equipaggi nel bob a due femminile e due nel monobob femminile. Per lo skeleton, invece, sono state assegnate due quote maschili e due femminili.

Il numero di equipaggi misti nella prova a squadre miste non è ancora definito; solo sei nazioni potranno schierare due team in quella specialità.

Equilibrio di genere e prospettive future

Il contingente italiano riflette un perfetto equilibrio di genere: sei uomini e sei donne. Questa distribuzione testimonia l’impegno della Federazione nel promuovere la parità nelle discipline IBSF. Resta da definire la partecipazione nella prova a squadre miste, elemento che potrà arricchire ulteriormente la presenza azzurra. Le prospettive sono quindi molto positive.

La pista di Cortina d'Ampezzo

La pista olimpica “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, nota anche come Cortina Sliding Centre, è stata inaugurata nel novembre 2025 dopo una completa ricostruzione.

Sarà il teatro delle gare di bob, skeleton e slittino durante i Giochi invernali del 2026. La Coppa del Mondo di bob e skeleton è iniziata proprio su questo tracciato tra il 21 e il 23 novembre 2025, confermando la sua idoneità per l’evento olimpico.

Questi elementi confermano la centralità dell’impianto italiano nel panorama internazionale e offrono un contesto favorevole per le ambizioni degli atleti azzurri.