José Mourinho ha definito “una vittoria meritata, davvero meritata” il successo del Benfica per 4‑2 sul Real Madrid. Questo risultato ha garantito ai portoghesi l’accesso ai playoff di Champions League, escludendo i blancos dagli ottavi di finale.

“Penso che sia stata una vittoria meritata, davvero meritata… per il Benfica è un prestigio incredibile battere il Real Madrid”, ha dichiarato Mourinho, sottolineando il valore del risultato ottenuto contro la sua ex squadra.

Il sorteggio e le possibili avversarie

In vista del sorteggio di venerdì, Mourinho ha commentato: “Non posso dire se preferisco l’una o l’altra perché andare a Madrid mi piace molto, come anche andare a Milano, anche se non ci vada da tanto”.

Ha poi aggiunto: “Poi il Real e l’Inter sono squadre che possono vincere la Champions, e noi siamo una squadra che al massimo può fare qualcosa di incredibile”.

Contesto e significato della vittoria

Il successo per 4‑2 ha permesso al Benfica di qualificarsi per i playoff, impedendo al Real Madrid di entrare tra le prime otto del torneo. Si tratta di un risultato di grande prestigio per la squadra allenata da Mourinho, che ha saputo imporsi con autorevolezza contro un avversario di alto livello.

Il sorteggio di venerdì stabilirà se il Benfica affronterà nuovamente il Real Madrid o l’Inter, squadra con cui Mourinho vinse il celebre triplete nel 2010.