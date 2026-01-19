Il grande ciclismo maschile riparte dall’Australia con il Tour Down Under, prima prova del World Tour 2026, in programma dal 20 al 25 gennaio. La corsa, giunta alla ventiseiesima edizione, si apre con un prologo ad Adelaide e vede al via quindici corridori italiani, tra cui Filippo Zana e Alberto Dainese con la nuova maglia della Soudal Quick‑Step.

Il percorso

La gara inizia il 20 gennaio con un cronoprologo di 3,6 km ad Adelaide (Victoria Park), seguito da cinque tappe: Tanunda‑Tanunda (120,4 km), Norwood‑Uraidla (148,16 km), Henley Beach‑Nairne (141,1 km), Brighton‑Willunga Hill (176,22 km) e Stirling‑Stirling (169,81 km).

Il percorso promette varietà e difficoltà, con tappe adatte sia agli scalatori sia ai velocisti. Un banco di prova importante per i team.

Gli italiani in gara

Tra i quindici azzurri presenti spiccano Filippo Zana e Alberto Dainese, entrambi in forza alla Soudal Quick‑Step, mentre Francesco Busatto e Simone Velasco cercheranno di emergere in tappe selettive. Gli altri italiani al via sono Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike), Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick‑Step), Alessandro Romele, Florian Samuel Kajamini e Davide Toneatti (XDS Astana Team), Manlio Moro (Movistar Team), Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), Andrea Bagioli, Matteo Sobrero e Jacopo Mosca (Lidl – Trek), oltre a Filippo Fiorelli (Team Visma | Lease a Bike).

Il calendario

Il Tour Down Under apre la stagione dal 20 al 25 gennaio. La ventiseiesima edizione conferma la sua importanza come trampolino di lancio per la stagione su strada, con un percorso che combina cronometro, salite e arrivi in volata.