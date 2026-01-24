Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open, superando in una strenua battaglia di cinque set il ceco Tomas Machac. L’incontro, tenutosi a Melbourne, si è concluso con il punteggio di 5‑7, 6‑4, 6‑2, 5‑7, 6‑2, dopo quasi quattro ore e mezza di gioco.

Prima volta agli ottavi di uno Slam

Questo risultato segna un traguardo significativo per Musetti, che per la prima volta raggiunge gli ottavi di finale nel primo torneo del Grande Slam dell’anno. La vittoria è arrivata al termine di un match estremamente combattuto, costellato da fasi alterne di predominio e momenti di criticità, ma il tennista toscano ha dimostrato notevole lucidità e determinazione fino alla fine.

Il percorso prosegue

L’avversario di Musetti nel prossimo turno sarà il vincitore della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz.

La maratona sotto il sole di Melbourne

La durata complessiva dell’incontro è stata di circa quattro ore e ventisette minuti. La partita si è svolta in condizioni di elevata temperatura, che hanno reso necessario l’applicazione della “heat rule” e la conseguente chiusura del tetto della John Cain Arena. Nonostante il caldo e la fatica, Musetti ha messo in mostra una notevole resistenza, sia fisica che mentale, riuscendo a prevalere.

L’incontro è stato caratterizzato da alta tensione e spettacolo. Musetti ha sigillato la vittoria nel quinto set dopo aver neutralizzato diverse palle break e aver saputo sfruttare a proprio favore la chiusura del tetto, concludendo l’opera con freddezza e precisione.