Luciano Darderi ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open, superando il russo Karen Khachanov in quattro set con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 6‑3, 6‑4. La vittoria apre a Darderi un derby italiano contro Jannik Sinner, che a sua volta ha eliminato lo statunitense Eliot Spizzirri.

La vittoria di Darderi

Il tennista italiano, attualmente numero venticinque del mondo, ha prevalso su Khachanov, diciottesimo nel ranking, in un incontro caratterizzato da grande intensità e combattimento. Dopo un primo set risolto al tie‑break, Darderi ha ceduto il secondo parziale, ma ha dimostrato notevole determinazione nei due set successivi, chiudendo la partita con autorità.

Il derby con Sinner

Il prossimo avversario di Darderi sarà Jannik Sinner, vittorioso su Eliot Spizzirri in quattro set. Questo confronto tutto italiano rappresenta un appuntamento di grande rilievo per il tennis nazionale. Sinner arriva all'appuntamento da campione in carica, mentre per Darderi si tratta del suo primo ottavo di finale in carriera in un torneo del Grande Slam.

Le dichiarazioni di Darderi

Al termine della sfida, Darderi ha espresso visibile emozione: “È la prima volta per me alla seconda settimana in uno Slam. Grazie a mio padre, al mio team che mi ha supportato e a tutti i tifosi italiani che mi hanno sostenuto moltissimo. Abbiamo lavorato tanto con il mio team, credo di aver fatto tanti progressi sul duro e si sono visti”.

Il derby con Sinner assume un valore simbolico e sportivo notevole: per Darderi è la prima volta agli ottavi di uno Slam, mentre per Sinner si tratta della difesa del titolo conquistato lo scorso anno.