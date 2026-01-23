I Los Angeles Clippers si aggiudicano il derby cittadino contro i Lakers, mentre i Philadelphia 76ers battono gli Houston Rockets dopo un tempo supplementare, in una notte intensa di NBA.

Il derby di Los Angeles: Clippers avanti nonostante la rimonta

I Clippers si impongono 112‑104 contro i Lakers, resistendo alla rimonta dei gialloviola. Avevano accumulato un vantaggio di ventisei punti nel terzo quarto, ma i Lakers, guidati da Luka Doncic con 32 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, e LeBron James con 23 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, si riportano fino al ‑3 a circa un minuto dalla fine.

Tuttavia, una schiacciata di Ivica Zubac e una tripla di Collins chiudono la partita a favore dei Clippers. Kawhi Leonard contribuisce con 24 punti, Ivica Zubac con 18 punti e 19 rimbalzi, e James Harden con 18 punti e 10 assist.

Philadelphia vince in overtime grazie a Maxey ed Embiid

I 76ers superano gli Houston Rockets 128‑122 dopo un tempo supplementare. Tyrese Maxey segna 36 punti e distribuisce 10 assist, realizzando sei dei suoi punti nel supplementare e pareggiando a 40 secondi dalla fine del quarto quarto. Joel Embiid chiude con una tripla doppia da 32 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Kevin Durant risponde con 36 punti per Houston, ma non basta.

Contesto e statistiche delle partite

I Clippers hanno consolidato un ottimo momento di forma, con quattordici vittorie nelle ultime diciassette partite, a partire da una svolta iniziata con una vittoria nel derby del 20 dicembre.

In questa partita, Zubac è stato decisivo con diciannove rimbalzi, mentre Leonard e Harden hanno confermato il loro contributo offensivo. I Lakers, nonostante i tentativi di rimonta, non hanno trovato supporto oltre Doncic e LeBron.

Per quanto riguarda Philadelphia, la vittoria interrompe la striscia di tre successi consecutivi degli Houston Rockets. Maxey, nominato titolare all’All‑Star Game per la prima volta, è stato determinante nel supplementare, mentre Embiid ha dominato su entrambi i lati del campo con la sua tripla doppia.