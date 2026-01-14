Gli Oklahoma City Thunder si confermano leader della Western Conference, superando in casa i San Antonio Spurs per 119-98. Si tratta della prima vittoria stagionale contro gli Spurs.

Shai Gilgeous-Alexander ha guidato i Thunder con 34 punti, supportato da Jalen Williams, autore di 20 punti. Per gli Spurs, Stephon Castle ha segnato 20 punti, mentre Victor Wembanyama ne ha realizzati 17.

Dettagli della partita

Dopo tre sconfitte contro San Antonio nel mese di dicembre, i Thunder ottengono la prima vittoria stagionale, consolidando il primo posto in classifica con un record di 34 vittorie e 7 sconfitte.

La partita si è decisa nel terzo quarto, con un parziale di 40-24 a favore di Oklahoma City, che ha raggiunto un vantaggio massimo di 24 punti.

Contesto e significato della vittoria

Questo successo assume particolare importanza perché arriva dopo un periodo in cui gli Spurs avevano messo in discussione la leadership dei Thunder, vincendo tre partite in due settimane. La squadra ha reagito con una striscia di quattro vittorie consecutive.

Il risultato rafforza la posizione di Oklahoma City nella Western Conference, dimostrando la capacità di rispondere alle difficoltà incontrate nelle precedenti sfide.

