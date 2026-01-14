Luciano Darderi ha sconfitto Alejandro Tabilo al secondo turno dell’ATP 250 di Auckland, guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale. Il 23enne italoargentino, numero ventiquattro del ranking e quarto favorito, ha ribaltato l'esito dell'incontro dopo un inizio difficile, imponendosi con 1‑6, 7‑5, 6‑3 sui campi in cemento della Nuova Zelanda.

La svolta della partita

Il match è iniziato con un primo set dominato da Tabilo, che ha chiuso rapidamente 6‑1, mostrando un gioco preciso. Darderi ha commentato: “È stata una partita molto impegnativa. Essendo la prima dell’anno, il primo set è stato particolarmente complicato.

Inizialmente mi sentivo molto teso in campo.”

Nel secondo set, Darderi ha trovato il ritmo giusto, recuperando terreno e forzando il set decisivo, vinto poi 7‑5. “La rimonta nel secondo set è stata fondamentale. Nella seconda parte del match sono riuscito a esprimermi al meglio”, ha aggiunto.

Darderi verso i quarti di finale

Con questa vittoria, Darderi avanza ai quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Marcos Giron, numero sessanta del ranking, per la terza volta. Il torneo di Auckland, insieme a quello di Adelaide, rappresenta un importante test in preparazione all’Australian Open.

Il torneo ATP 250 di Auckland

L'ASB Classic di Auckland, torneo ATP 250, si svolge sui campi in cemento dell’ASB Tennis Centre. L'edizione maschile si tiene dal dodici al diciassette gennaio 2026. Questo torneo è considerato un banco di prova significativo in vista del primo Slam stagionale, l’Australian Open.