I Los Angeles Lakers sono tornati alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, grazie a una prestazione di spicco di LeBron James, che ha trascinato la squadra a un netto 141-116 contro gli Atlanta Hawks.

La performance di LeBron James

LeBron James ha quasi realizzato una tripla doppia, totalizzando 31 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Gli Hawks, nonostante i 26 punti di Nickeil Alexander-Walker e i 25 del nuovo arrivo CJ McCollum, non sono riusciti a contrastare l’attacco dei Lakers, che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 32 punti durante la partita.

La leadership di James è stata determinante.

La vittoria e il suo significato

Questo successo mette fine a una striscia negativa di tre sconfitte per i Lakers, dando nuovo slancio alla squadra in vista delle prossime sfide. La vittoria è arrivata in trasferta, ad Atlanta, dove i Lakers hanno dettato il ritmo sin dall'inizio.

Gli altri risultati NBA

Nella stessa serata, i Minnesota Timberwolves hanno superato i Milwaukee Bucks con un punteggio di 139-106, nonostante le assenze di Anthony Edwards e Rudy Gobert. Con questa vittoria, i Lakers si rilanciano nella corsa ai playoff, ritrovando fiducia grazie alle prestazioni dei loro giocatori chiave.