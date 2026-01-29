L’Olimpia Milano si gioca una fetta importante della sua stagione europea affrontando oggi il Partizan Belgrado all’Allianz Cloud. La sfida, valida per la venticinquesima giornata di Eurolega, rappresenta un vero e proprio spartiacque per le ambizioni della squadra meneghina.

Contesto e importanza della partita

L’Olimpia arriva a questo appuntamento reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega. Attualmente al tredicesimo posto in classifica con un bilancio di undici vittorie e tredici sconfitte, una nuova battuta d’arresto comprometterebbe in modo significativo le speranze di accedere ai play-in.

Il Partizan, al contrario, sta vivendo un momento di grande difficoltà: con otto vittorie in ventiquattro gare, occupa il diciottesimo posto e dovrà inoltre fare i conti con l’assenza del suo leader Vanja Marinkovic, fermato da un grave infortunio.

Chiave della sfida e protagonisti attesi

Per Milano sarà fondamentale una prestazione di carattere, con un contributo decisivo proveniente dai suoi leader. Armani Brooks, Shavon Shields e Zach LeDay sono chiamati a fare la differenza in una partita che inizierà alle ore 20.30.

Situazione attuale del Partizan

Il Partizan sta attraversando un periodo critico in Eurolega, segnato da una serie di risultati negativi. Questa situazione aveva portato l’allenatore Zeljko Obradovic a rassegnare le dimissioni, citando mancanza di energie e problemi interni al club.

La dirigenza, tuttavia, ha rifiutato le sue dimissioni, chiedendo al tecnico di restare, mentre i tifosi hanno manifestato un forte sostegno nei suoi confronti.

La partita di questa sera assume dunque un valore ancora più significativo: non solo per le sorti europee dell’Olimpia, ma anche per il contesto emotivo e tecnico che circonda il Partizan.