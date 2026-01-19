Il commissario tecnico della nazionale italiana di pallamano, Bob Hanning, ha commentato con determinazione la sconfitta contro l’Ungheria, affermando: “La sconfitta ci rattrista, ma contro la Polonia ci sarà la nostra seconda finale”. Il tecnico ha voluto trasmettere fiducia in vista dell’ultima partita del girone.

Il contesto della sconfitta

L’Italia è tornata a disputare una fase finale degli Europei dopo ventotto anni, affrontando Ungheria e Islanda nel girone eliminatorio. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Islanda, gli azzurri hanno ceduto anche contro l’Ungheria, compromettendo le possibilità di qualificazione.

Nonostante il risultato, Hanning ha sottolineato l’importanza di reagire immediatamente e prepararsi al meglio per l’impegno contro la Polonia.

La reazione di Hanning

Il tecnico ha espresso il proprio dispiacere per il risultato, ma ha subito spostato l’attenzione sul match decisivo: “La sconfitta ci rattrista, ma contro la Polonia ci sarà la nostra seconda finale”. Con queste parole, Hanning ha motivato la squadra, indicando la partita contro la Polonia come un’occasione da affrontare con la massima intensità.

Il ritorno dell’Italia agli Europei

La partecipazione dell’Italia agli Europei di pallamano rappresenta un traguardo storico: è la prima volta dal 1998 che la nazionale azzurra torna a calcare il palcoscenico continentale.

Il torneo si svolge tra Svezia, Norvegia e Danimarca, con la fase a gironi che vede l’Italia inserita nel Gruppo F insieme a Islanda, Ungheria e Polonia. Il debutto è avvenuto contro l’Islanda, seguito dalla sfida contro l’Ungheria e infine l’incontro contro la Polonia, l’ultima chance per restare in corsa.